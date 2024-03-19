Ремонт двух небольших мостов через реку Полевые Локотцы идёт в Измалковском округе по нацпроекту. Общая протяженность объектов, расположенных в километре друг от друга, – 86 метров. Подрядчики уже отремонтировали опоры и пролётные плиты. На более длинном мосте к тому же усилили ригель. Сейчас специалисты заняты замоноличиванием межбалочных швов. Далее им предстоит уложить дорожную одежду, установить перильное и барьерное ограждение, смонтировать систему водосбора. Как и на всех современных мостах, вода с проезжей части будет проходить через фильтр прежде, чем вернуться в водоём. Завершить работы, согласно контракту, подрядчик должен до конца октября.

Всего в 2024 году в Липецкой области в ремонте и реконструкции, как минимум, 20 переправ, на десяти из них работы начались в 2023 году. 14 мостов обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В списке – не только переправы в областном центре и на крупных региональных трассах, но и сооружения в отдаленных районах области. В текущем году планируется сдача 16 обновленных переправ, 11 из них – объекты нацпроекта.

«В регионе и дороги, и мосты должны быть качественными и современными. На решение этой задачи выделяются серьезные средства – федеральные и областные. Безусловно, проезд ко всем населенным пунктам должен быть безопасным и зимой, и летом, и в межсезонье», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.