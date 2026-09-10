Два моста через реку Птань в Данковском округе становятся лучше

Завершается реконструкция двух мостов через реку Птань, построенных в 1972 году в Данковском округе. Фактически рядом с ними возводят новые сооружения. Старые мосты пока работают в качестве объезда, после сдачи объектов их демонтируют.

Первая четырёхпролётная переправа – возле села Авдулово. Ее длина 90 метров, с учетом подъездов с обеих сторон протяжённость объекта – 244 метра. Компания ДСУ-7 смонтировала 20 буронабивных свай и возвела пять опор. Все несущие конструкции уже готовы, сейчас идёт гидроизоляция и установка бордюров на подходах. На мосту предусмотрены два двухметровых тротуара. Высота над уровнем воды – около 4 метров. Техническая готовность объекта составляет примерно 75%.

На автодороге Плахово – примыкание к трассе Авдулово – Воскресенское возводится второй мост длиной 84 метра (с подходами – 410 метров), шириной 14,3 метра и высотой 8 метров над водой, с аналогичной конструкцией опор и пролётов. Здесь тоже готовы все несущие элементы, уже ведётся подготовка к укладке асфальта, готовность – примерно 85%.

Оба моста оснащены системой сбора и фильтрации сточных вод. В счёт компенсации ущерба биоресурсам подрядчик закупил 240 000 мальков стерляди, которых экологи выпустили в водоёмы Волго-Донского бассейна.

Сдача объектов намечена на ноябрь, финансирование идёт по региональной программе развития транспортной системы. Гарантия на несущие конструкции составит восемь лет, общий срок службы при надлежащем содержании – не менее 40-50 лет.

«Мосты являются частью дорожной сети. Реконструкцию этих сооружений в Липецкой области проводим на постоянной основе, чтобы сообщение между населенными пунктами было качественным и безопасным», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.