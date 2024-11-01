Приняты в эксплуатацию после ремонта два автомобильных моста через реку Полевые Локотцы в Измалковском муниципальном округе. Они расположены возле одноимённого села в километре друг от друга. Общая протяженность объектов – 86 метров. Обновление проведено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ 102 млн рублей.

На переправе, расположенной ближе к селу, отремонтировали опоры и пролетные плиты. На второй, более длинной, – также привели в порядок опоры и пролётные балки, усилили ригель, заменили подферменники. После этого специалисты заново устроили мостовое полотно, дорожную одежду, установили перила и барьерное ограждение, смонтировали систему водосбора с фильтрацией сточных вод.

Всего по области в 2024 году в планах сдача 14 обновленных мостов, восемь из которых – объекты нацпроекта. «Хорошие дороги и мостовые переправы в том числе – один из ярких показателей благополучия территории. За последние пять лет в Липецкой области построено и отремонтировано 2800 километров дорожной сети. Задача на ближайшие пять лет – привести в нормативное состояние 85% региональных трасс», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.