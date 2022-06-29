Заседание конкурсной комиссии по приему новых резидентов прошло в липецком Технопарке. Статус присвоили двум компаниям. Их инновационные проекты направлены на импортозамещение. На встрече присутствовали заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов, заместитель главы администрации Липецка Ирина Артемова, директор «Технопарк-Липецк» Андрей Рясков и руководители органов власти и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

На рассмотрение комиссии компания «3Д-СТРОЙ48» представила проект по созданию инновационного производства малых архитектурных форм из бетона с использованием технологии трехмерной печати для малогабаритного строительства. Компания планирует заниматься не только производством изделий, но и проектированием и благоустройством территорий. Объем инвестиций – 13,2 млн рублей. На предприятии будет создано пять рабочих мест.

Второй проект представил индивидуальный предприниматель Георгий Андреев. Он презентовал творческую лабораторию по проектированию арт-объектов. Инновационная авторская методика сочетания технологий позволяет изготавливать уникальные для всей России архитектурные формы. Они используются для создания оригинальных экстерьеров и декораций. Инвестиции составят 2,7 млн рублей, бюджетные отчисления проекта – 5,3 млн рублей, будет создано три новых рабочих места.

Теперь площадка объединяет 34 компании. Предприятия зарегистрировали 27 патентов на интеллектуальную деятельность. В прошлом году здесь было создано 372 рабочих места, реализована продукция и оказано услуг на 1 855 млн рублей.

Правительство Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».