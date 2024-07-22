Подведены итоги федерального заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Его успешно преодолели два представителя Липецкой области. В номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности» победителем регионального этапа стала педагог из Елецкого района Лариса Богданова. В номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности» – липчанин Александр Горяйнов.

Во втором туре участникам предстоит записать видеообращение «Воспитательный потенциал моей программы» и выполнить тестовое онлайн-задание. Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей. Финал состоится в столице Республики Башкортостан – Уфе.

«Желаем удачи представителям нашего региона в конкурсе. Наши педагоги много раз прославляли Липецкую область на всю страну, реализовывая уникальные методики. Хочется верить, что эта традиция сохранится и в дальнейшем», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.