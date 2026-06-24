Два пожара за неделю

За минувшую неделю в ЕДДС поступило 312 сообщений. По службам ДДС было зарегистрировано 235 обращений.

Пожарные подразделения выезжали 11 раз. И вновь, как и неделей ранее, — два пожара. В селе Ольшанка горело бесхозное строение, огнем уничтожены деревянные конструкции крыши на площади 100 квадратов. В Талицком Чамлыке горел жилой дом, пострадали его мансарда и внутренняя отделка.

В ЕДДС поступило сообщение о минировании здания окружного суда, которое в итоге оказалось ложным. Пора бы уже компетентным органам изобличить любителей острых шуток.

Кроме этого, спасатели проводили плановые тренировки, оказывали помощь населению, проверяли сообщения о падении дерева на крышу дома и срабатывании пожарной сигнализации в детском саду п. Петровский, тушили мусорную кучу.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 96 сообщений.

Произошло два ДТП, в одном пострадали люди. В селе Верхняя Матренка водитель легкового автомобиля сбил 2-х подростков на велосипеде.

Скорая медицинская помощь обслужила за неделю 132 вызова, газовая служба для устранения неполадок выезжала 13 раз, в том числе с утечкой газа — 4.

Тринадцать сообщений в ЕДДС касались водоснабжения. Порывы водопроводов мастера устраняли в п. Добринка, п. Плавица, д. Софьино, с. Александровка, с. Ольховка, с. Дурово, с. Пушкино, с. Павловка.