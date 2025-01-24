Два предприятия АПК Липецкой области воспользовались механизмом СЗПК – Соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Общий объем средств составил порядка 12 млрд руб. СЗПК гарантирует неухудшение условий реализации инвестпроектов. Соглашения фиксируют уровень налогов, земельное, градостроительное и таможенное законодательство. Кроме того, в рамках СЗПК инвестор может возмещать затраты на строительство инфраструктуры. Например, бизнесу не нужно ждать, когда к площадке будет проложена дорога: ее можно построить самостоятельно, передать на баланс местной администрации и возместить затраты. Подать заявку на СЗПК можно через ГИС «Капиталовложения».

«В прошлом году мы заключили 18 СЗПК в 16 регионах страны. Объем инвестиций по ним составит 555,3 миллиарда рублей. Это проекты из самых разных сфер: производство выпечки, комбинаты точного литья, теплицы и мясное производство, горно-обогатительные комбинаты, транспортные узлы», — сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.