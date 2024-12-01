Новопетровцы вновь собрали помощь бойцам. Они ежедневно, кроме выходных, по два раза в день приходят в местный клуб, чтоб плести маскировочные сети и делать блиндажные свечи...

Новопетровцев из группы «Души запасы золотые» ежедневно, кроме выходных, по два раза в день: утром, с 10 до 12 часов, и вечером, с 19 до 21 часа, можно увидеть в местном клубе. Только не развлекаться они сюда приходят, а делать нужное и благородное дело. 10-12 человек собираются здесь, чтобы плести сети и делать блиндажные свечи.

— Вот на днях участник СВО, наш земляк из Николаевки с позывным «Ник», сделал заявку, — рассказывает Наталия Анатольевна Бородина, заведующая этим клубом, — и мы быстро постарались всё по ней собрать. Изготовили две маскировочные сети, спички долгого горения, заготовили бензин, ещё часть топлива добавит Верхнематрёнская группа. Ну и, конечно, в нашу посылку мы «Нику» и его однополчанам положили различные гостинцы из дома. Всё это по назначению в ближайшее время «за ленточку» доставит группа «ZOV Добринских казаков».

Наталия Бородина, заведующая Новопетровским клубом, доставила очередную партию гуманитарной помощи.

По словам организатора волонтёрской группы из Новопетровки, к ним теперь ещё добавились желающие помогать нашим защитникам, так что количество рабочих рук увеличилось. А маскировочные сети новопетровцы начали плести сейчас «зимние», то есть вместо летней зелёной раскраски в них вводятся бело-серые цвета.