Два рекорда по кукурузе установят аграрии Липецкой области в этом году

Кукуруза в этом году радует липецких аграриев рекордной урожайностью. В среднем с одного гектара получают 110 центнеров. Это на 30% больше, чем в рекордный по урожайности кукурузы 2023 год, и на 70% больше, чем годом ранее. В шести округах в этом году средняя урожайность превышает 120 центнеров с гектара. На данный момент намолочено 635 тысяч тонн кукурузы на зерно.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области, несколько дождливых недель в октябре и ноябре не позволили нашим аграриям оперативно собрать весь урожай кукурузы. Однако увеличение в 2025 году площади под этой культурой и отличная урожайность привели к очень достойным результатам. По кукурузе на зерно в этом году у региона будет сразу два рекорда: по урожайности и по валовому сбору.

«Несмотря на сложную ситуацию, вызванную погодными условиями осени, наши аграрии проявили чудеса профессионализма и стойкости. Даже в таких условиях они получили богатый урожай»,– отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.