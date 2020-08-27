Два сельхозпредприятия в Долгоруковском районе оштрафовали за нарушения при обращении с пестицидами и агрохимикатами

Прокуратура Долгоруковского района совместно межрегиональным управлением Россельхознадзора пресекла нарушения законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в деятельности ЗАО «Верный путь» и ТнВ «Меркулов и К».

Вопреки требованиям Федерального закона №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» указанные хозяйствующие субъекты не соблюдали обязательные требования по защите земель от возможного загрязнения в результате превышения допустимых норм внесения химических средств защиты растений.

Хозяйства не проводили эколого-токсикологическое обследование почв на остаточное количество применяемых обществом пестицидов и их метаболитов, а также обязательное предварительное обследование земель с целью определения норм, сроков и техники внесения средств химизации с учетом прогнозов появления вредителей и болезней, фактического засорения посевов перед применением пестицидов.

В связи с выявленными нарушениями в отношении юридических лиц прокурор возбудил дела об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв).

На основании актов прокурорского реагирования правонарушители подвергнуты административному взысканию в виде штрафов на общую сумму 600 тыс. руб.

Одновременно с этим в адрес руководителей хозяйств внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Долгоруковского района.