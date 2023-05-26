Традиционный событийный этнографический фестиваль «Волченские узоры» пройдет 4 июня в селе Волчье Добровского района Липецкой области. Здесь, в оврагах, которые окружают село, имеются уникальные залежи природных цветных песков. По традиции предков, на праздник Пресвятой Троицы жители села раскапывают пески, привозят их домой и ранним утром возле своих домов выкладывают оригинальные песочные узоры.

Празднование начнется в 7 часов утра богослужением в церкви Сергия Радонежского, расположенной в центральной части села. До начала официального открытия праздника в 11:00 гости смогут совершить экскурсию по улицам села и посмотреть живописные узоры.

В программе фестиваля выступления творческих коллективов Добровского района, осмотр комнаты крестьянского быта, мастер-классы по песочным узорам, косьбе травы ручной косой, плетению троицких венков, конкурсов «Аутентичные волченские песочные узоры», «Лучший троицкий венок» и других.

«Липецкая земля богата уникальными традициями и промыслами, которые вносят значительный вклад в развитие культуры. Это удивительное творчество достойно внимания и изучения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В тот же день 4 июня село Кореневщино – прародина Александра Сергеевича Пушкина – будет встречать гостей областного Пушкинского праздника. Основные события фестиваля начнутся в 10-00 и пройдут на открытой сцене в центре села, а также на территории местной школы, известной далеко за пределами нашей области своим Пушкинским классом-музеем.