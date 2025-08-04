Два студента представят Липецкую область в финале чемпионата «Профессионалы»

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» соберёт лучших студентов и молодых специалистов со всей страны в Калуге с 24 по 30 августа. Липецкую область в компетенции «Мобильная робототехника» представит Анастасия Санина из Липецкого политехнического техникума. Поддерживать участницу и курировать техническую подготовку будет эксперт-наставник Евгения Кокоткина. В компетенции «Сварочные технологии» за победу поборется Владимир Битюков из Липецкого индустриально-строительного колледжа. Его профессиональным наставником выступает Александр Стебенев.

В финале пройдут соревнования по 22 компетенциям промышленного блока. Кроме того, в рамках деловой программы состоится форум «Система СПО – локомотив экономики страны», приуроченный к 85-летию среднего профессионального образования.

«Учреждения СПО в регионе за последние годы стали более современными, оснащенными и привлекательными для молодежи. Победы студентов сделают наши техникумы и колледжи еще более престижными. Липецкая область болеет за своих ребят и желает им удачи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.