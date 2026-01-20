Два ветерана СВО из Липецкой области проходят переобучение в филиале МГИМО

Два ветерана СВО из Липецкой области — Евгений Афанасов и Даниил Солодков — проходят профессиональную переподготовку по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Обучение третьего потока проводится в Одинцовском филиале МГИМО МИД России.

В рамках программы они изучают ключевые дисциплины для будущих управленцев: государственное и муниципальное управление, развитие территорий, городское хозяйство, цифровизацию и привлечение инвестиций. Теорию подкрепляют практические выезды на инфраструктурные объекты Москвы и Подмосковья.

«Подготовка профессиональных управленческих кадров из числа ветеранов — одна из наших важных задач. Участие наших ребят в этой престижной федеральной программе — это и их личный рост, и вклад в формирование нового поколения ответственных руководителей для наших муниципалитетов», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в третьем потоке образовательной программы – 29 ветеранов из 16 регионов страны. Итогом обучения, которое завершится в марте, станет защита проектов.

«Программа доказала свою эффективность. Наши ветераны становятся востребованными специалистами в сфере госуправления и решают конкретные задачи для улучшения жизни людей. Уверена, что выпускники пополнят ряды управленцев, чьи опыт и преданность Родине находят применение в мирной жизни», — сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Проект реализуется Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России по поручению Президента России Владимира Путина и Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова при содействии Государственного фонда «Защитники Отечества» и МГИМО.