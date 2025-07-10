Две бизнес-леди из Липецка получили признание на Всероссийском конкурсе корпоративных социальных проектов «Взрослое дело. Вклад бизнеса в сферу социального воспитания».

Хумаш Меликян заняла второе место в номинации «Образование как бизнес» с проектом «Кофе для души». Предприниматель создала симбиоз кофейни и психологического пространства для оказания помощи людям, находящимся в различных жизненных ситуациях. В рамках проекта реализуются тематические встречи с практикующими психологами. Рассматривают проблемы детско-родительских отношений, проводят саморазвитие и самосовершенствование личности.

Татевик Сысоева стала лауреатом в номинации «Образование как бизнес» с проектом «Татев: возрождение традиций». В Доме культуры «Татев» проведено более 50 мастер-классов для двух тысяч детей по направлениям: танцы, вокал, ремёсла, кройка и шитьё, моделирование, кулинария.