Две бронзы из Измалково

В Измалково прошли соревнования по многоборью ВФСК ГТО среди спортсменов, проживающих в сельской местности. На спортивный праздник собрались приверженцы здорового образа жизни из 11 муниципальных районов и округов.

Добринский район представляли пятеро спортсменов: Анастасия Григорова, Дмитрий Зенкин, Егор Путилин, Екатерина Сошкина и Евгений Курганский.

В программу соревнований входило несколько спортивных дисциплин, в том числе бег на 60, 1000 и 3000 метров.

По словам и.о. директора Добринской спортивной школы Виталия Першина, наша команда не осталась без медалей. Бронзовые награды в общую копилку добринской команды завоевали Дмитрий Зенкин и Екатерина Сошкина. Их наградили не только медалями, но и памятными подарками.