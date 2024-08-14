Две бронзовых медали привезли липчане с первенства Мира, которое проходило на площадке «Грин Центра» в Орле с 3 по 8 августа в объединённом формате.

Международные состязания по рукопашному бою среди юношей и девушек предваряло первенство России среди школьников, на котором Гарик Агаджанов из Чаплыгина завоевал золото, а Ксения Шипилкина из Грязей – серебро. Эти результаты позволили спортсменам из Липецкой области отобраться и выступить на первенстве мира, которое также проводилось в орловском «Грин Центре». Участниками международных соревнований стали рукопашники из 28 стран мира.

Гарик Агаджанов выступал в возрастной категории 14-15 лет, Ксения Шипилкина состязалась со спортсменками 16-17 лет. Липчане заняли третьи места первенства мира. Готовили ребят в липецкой Школе боевых искусств Игоря Воротынцева и областной федерации рукопашного боя.