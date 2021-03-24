Утром 23 марта в Липецке, на ул. Коцаря, 35-летний водитель, управляя автомобилем «КИА Спортэйдж», допустил вне зоны пешеходного перехода наезд на 25-летнюю девушку. Пострадавшая доставлялась в ГБ №4, после оказания помощи отпущена.

В эти же сутки в Липецке, в 22.05, на проспекте Победы 19-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», допустил в зоне регулируемого пешеходного перехода наезд на 22-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована.

Госавтоинспекция напоминает, что автомобилисты у пешеходных переходов, мест массового отдыха населения, у образовательных организаций, торговых и спортивных центров в обязательном порядке обязаны снижать скорость.

Со своей стороны и пешеходы обязаны строго следовать основам дорожной безопасности, соблюдать сигналы светофора, переходить проезжую часть обязательно в предназначенных для этого местах, по пешеходным переходам. Прежде чем начать переход, требуется убедиться в безопасности его совершения.