Очередные недобросовестные поставщики пополнили реестр. Подрядчики не предоставили заказчику результаты работ в сроки, установленные контрактами.

Сегодня, 20 января, комиссией Липецкого УФАС России проведены проверки направленных заказчиком – областным казенным учреждением «Дорожное агентство Липецкой области» обращений, содержащих информацию об односторонних отказах от исполнения контрактов, заключенных по итогам проведенных электронных аукционов с ООО «Автострада» на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт мостового перехода через реку Лебедянка на км38+873 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь в Лебедянском районе Липецкой области и с ООО «ПроектГрупп-НДТ» на выполнение работ по разработке рабочих проектов на ремонт мостовых переходов через ручьи на км 0+980; км 4+100; км 5+500 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Озерки-примыкание к автомобильной дороге Хлевное-Тербуны в Тербунском районе Липецкой области.

Так, в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками: ООО «Автострада» и ООО «ПроектГрупп-НДТ» условий заключенных контрактов, а именно: не предоставление заказчику результатов вышеуказанных работ в сроки, установленные данными контрактами, комиссией Липецкого УФАС России приняты решения о включении сведений в отношении данных юридических лиц (их директоров, учредителей) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на 2 года.

Стоит отметить, что работы по данным проектам (ремонт мостовых переходов и капитальный ремонт моста через реку) планировались для включения в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.