Более 50 лет назад супруги Солоповы из Георгиевки отмечали два дня торжество, но только на следующий, в 1965-м, официально расписались.

— Решили праздник себе продлить, две свадьбы справить? — спрашиваю у них.

— Я замуж выходила молодой — 17-летней, меня с ним не регистрировали, — говорит Лидия Владимировна. — А жених на 10 лет меня старше.

— Так он у вас всегда глава семейства? — вновь интересуюсь.

— Нет, жена: у неё все бразды и деньги, — вступает в разговор Валентин Иванович, в шутку объясняя своё положение, и тут же добавляет: — А сперва, разумеется, я за неё отвечал.

Хозяйка дома после 8 класса стала трудиться. «Всю жизнь в штату» — так сама называет свою профессию. Имеет 40 лет стажа. Все колхозные работы, как говорится, знала и могла.

— В основном на свёкле больше трудилась, — рассказывает она, — по 12 гектаров обрабатывала. Дети подросли, стали помогать.

Л.В. Солопова в молодости.

Супруг её и вовсе настоящий герой труда: 47 лет трудился в колхозе. Награждён орденом Трудовой Славы 3-й степени, имеет 2 медали «За доблестный труд», медаль «100 лет со дня рождения В.И. Ленина». Валентина Ивановича в советское время называли настоящим стахановцем: колхозник стал ударником трёх пятилеток.

— По 500 га сеял, по 500 га пахал на гусеничном тракторе ДТ, — рассказывает он, — больше нормы в сутки выполнял — по 20 га.

Малая часть наград В.И. Солопова.

— Неделями домой не ходил, всё старался на семью заработать, — уважительно отзывается о муже жена. — Так был воспитан матерью: она одна осталась с 5-ю детьми. Отец погиб, Валентин — старший. С этой заботой в душе и прожил всю жизнь. Мой-то папа с фронта вернулся. Большая нам помощь, конечно, в семье была в сравнении с овдовевшими женщинами.

В.И. Солопов: «Удивляюсь сам, как мы всё успевали тогда. И дома, и в поле».

Дом, в котором сейчас живут Солоповы, Валентин построил на месте родительского. И до самой кончины, до 82 лет, свекровь жила с покладистой невесткой, помогала воспитывать детей, пока сын со снохой на колхозных работах.

— Всё-таки 10 лет — большая разница, как же Вас отдали тогда мама с папой? — задаю вопрос Лидии Владимировне.

— Главное, что мне понравился. А родителям — потому что ответственный и работящий. Свадьбу 2 дня играли. Первый день у нас, второй — у жениха. Прямо на Заговенье, перед Рождественским постом, 27 ноября веселились. Я себе из капрона платье и фату сшила. Зима тогда, помню, только-только началась.

Зато не забыла она и то, что поздно вечером, лишь только молодые и гости собрались переезжать от невесты из Матвеевки к жениху в Георгиевку, поднялась сильная метель.

Жених с маменькой сел в кабину, а она с новыми родственниками в капроне своём белом ехала на кузове. Сейчас смеётся и объяснения этому не находит, как, впрочем, и он сам.

Расписали их, когда родилась первая дочка, в 1965-м. Хоть 18 уже давно к тому моменту исполнилось молодой, но не до этого было: работа прежде всего. И дома, и в поле. Вот одновременно и получили два свидетельства: о рождении дочери и о заключении брака.

Отдохнуть на минутку присели с дочкой Людой.

«Наши дети».

После Людмилы в семье Солоповых появятся ещё два сына — Вячеслав и Николай. Если у старшей и младшего по двое детей в семье, то у среднего их шестеро. Так что у бабушки и дедушки 10 внуков и уже 5 правнуков. Богатыми себя в этом плане считают.

Лидия Владимировна и Валентин Иванович благодарят Бога за хороших детей, внуков, радуются их успехам. До сей поры стараются всех поддержать и помочь им, чем могут. И очень сами себе удивляются: как так они всё успевали раньше.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива Солоповых.