В минувшую субботу начался чемпионат Липецкой области по футболу в первом дивизионе. Первый матч прошел в Паршиновке, где местный «Родник» принимал добринский «Олимп».

С первых минут поединка на поле завязалась острая борьба. Больше атаковали хозяева, гости оборонялись и проводили острые контрвыпады. В действиях обеих команд было много брака в передачах, но футболисты компенсировали этот технический пробел жаждой борьбы. Первый голевой момент сразу стал результативным. Отличились гости. Счет своим забитым мячам открыл афророссиянин Пол Одежобе. «Олимпийцы» были близки к тому, чтобы удвоить свое преимущество. Однако против этого был вратарь хозяев Кирилл Карпачев, ликвидировавший выход один на один. А на последней минуте тайма «Родник» отыгрался. Точный удар со штрафного удара нанес новобранец паршиновцев Андрей Мохов. Ничья, и соперники отправились на перерыв.

Во втором игровом отрезке хозяева вышли вперед благодаря голевому чутью еще одного новичка команды Давида Локяна. «Родник» провел молниеносную контратаку по левому флангу. Мяч, посланный к линии вратарской, удачно встретился с ногой форварда паршиновцев. Удар в касание, и страж ворот «Олимпа» вынужден бы капитулировать. В середине тайма «Родник» упрочил свое преимущество в счете. Реактивный Артем Явкин с центра поля убежал к воротам гостей, и в ближнем бою легко переиграл Захара Королева, который был вынужден второй раз доставать мяч из сетки.

Оставшееся время прошло в атаках «Олимпа», однако эти попытки не увенчались успехом. «Родник» грамотно оборонялся, не давая сопернику ни единого шанса на успех. Итог поединка — 3:1 в пользу паршиновцев.

В этом же туре молодежка «Ельца» уступила дома победителю прошлогоднего первенства липецкому «Соколу» с крупным счетом 1:5, с такими же цифрами в итоговом протоколе завершился поединок «Металлурга-2006» с хлевенским «Факелом». Футболисты Льва Толстого, гостившие в Лебедянском районе, «насухую» переиграли своих оппонентов из слободы Покрово-Казацкой со счетом 3:0. Казинский «Спартак» на своем стадионе в поселке Дачный забил четыре безответных мяча в ворота команды ДЮСШ-12.

Чемпионат Липецкой области стартовал. Будем с интересом следить за футбольными перипетиями.