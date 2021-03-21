В Санкт-Петербурге завершился финал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». 30 команд педагогов стали победителями, две из них – представители липецких гимназий: МБОУ «Гимназия № 12» г. Липецк (Алексей Волков, Алла Волкова, Виктория Чернышева) и МБОУ «Гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой» г. Липецк (Татьяна Власова, Ирина Павлюк, Вера Батракова). Об этом сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Конкурс проходил несколько дней и включал в себя различные этапы. В первый день на конференции участники обсудили проблему дефицита педагогических кадров, инструменты привлечения молодежи в профессию и будущее учительской специальности. В следующие два дня учителя провели междисциплинарные открытые уроки в ведущих образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Каждая команда педагогов продемонстрировала умение выходить за рамки академического формата урока и создавать яркие межпредметные связи, позволяющие ученикам усвоить материал комплексно. Кроме того, команды финалистов представили свои методические проекты и разработки в сфере школьного образования в формате открытой конференции. В рамках деловой программы конкурса состоялся круглый стол на тему: «Может ли школа с традициями стать школой для учителей будущего?». Он прошел в формате открытого диалога между экспертами и учителями. Предметом обсуждения стали компетенции педагога, отдельно участники заседания затронули темы цифровизации образования и роли педагогической команды в формировании новых трендов в педагогике. Ещё один день испытаний прошел в формате «Проектирование воспитательного мероприятия» на десяти разных площадках Санкт-Петербурга, среди них – Музей Российских железных дорог, Дом молодежи «Квадрат», Русский музей, Академия талантов и Университет ИТМО. После жеребьевки и распределения, финалистам предстояло уже на месте за короткое время творчески осмыслить ресурсы площадки, предложить формат мероприятия для учеников конкретного возраста, интегрировать свои предметы и защитить как методический проект. Места проведения соревнований этого конкурсного дня были подобраны таким образом, чтобы педагоги впоследствии могли реализовать созданные проекты у себя в регионах.

Прошедшие дни показали, что все финалисты – настоящие профессионалы своего дела. Победители, а это 30 команд, представляют 19 регионов России и все федеральные округа, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество «учителей будущего» из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, смогут принять участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Победители конкурса «Учитель будущего» уже весной текущего года станут участниками образовательной программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

По словам педагога гимназии № 12 Алексея Волкова, главная ценность конкурса «Учитель будущего» в том, что он представляет собой альтернативу имеющимся профессиональным конкурсам и даёт возможность учителям научиться решать профессиональные задачи командным способом.

Конкурс «Учитель будущего» стал для меня новым опытом. Благодаря ему я занялась самообразованием. И если вы еще думаете – принимать ли участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», обязательно рекомендую открыть новые границы и воспользоваться таким шансом, – подчеркнула учитель Липецкой гимназии № 19 Вера Батракова.

На торжественной церемонии награждения был зачитан приветственный адрес участникам и организаторам финала профессионального конкурса «Учитель будущего» от Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

«Уважаемые учителя, эксперты и гости финала профессионального конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сегодня в ваших силах сделать все возможное, чтобы Россия в течение ближайших нескольких лет вошла в число мировых лидеров по качеству общего образования. Ваш профессиональный труд служит высокой цели – воспитанию будущих поколений граждан России, ведь педагог играет важную роль в становлении личности ребенка. Учитель не просто сопровождает ученика, он направляет его, поддерживает, помогает увидеть и раскрыть его потенциал. Желаю вам, дорогие учителя, в сплоченной командной работе раскрыть свои лучшие профессиональные стороны. Удачи вам! Вы уже в финале, а значит, вы все победители!», – говорится в приветствии Татьяны Голиковой.

Напомним, Всероссийский конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и направлен на поддержку и продвижение команд учителей, умеющих работать сообща и готовых к применению современных практик. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.