Две липчанки вошли в обновленное российское сообщество «Созвездие Флагманов образования»

Подведены итоги конкурса в сообщество «Созвездие Флагманов образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году победителями стали 100 педагогов, управленцев, а также специалистов из сфер воспитания, культуры, спорта и молодежной политики из 53 регионов России. Среди них в направлении «Эксперты» двое представителей Липецкой области: Ольга Клименко – директор многопрофильной полилингвальной средней школы №34 Липецка и Ирина Малько – директор центра образования «Приоритет» Липецкой области.

Ольга Клименко является призером всероссийских конкурсов, членом Совета по наставничеству при Минпросвещения РФ, выпускницей программы управленческого кадрового резерва. В родном регионе отмечена почетным знаком правительства Липецкой области «Во славу земли Липецкой». Возглавляемая ею школа №34 за пять лет работы дважды становилась призером городского конкурса «Школа года».

Ирина Малько – Почетный работник общего образования РФ, награждена медалью Минобрнауки РФ «За вклад в реализацию государственной политики в области образования». Много лет она является экспертом всероссийских конкурсов, включая «Большую перемену».

Два направления – «эксперты» и «лидеры» появились в сообществе «Созвездие Флагманов образования» в этом сезоне. Разделение стало закономерным шагом развития сообщества в ответ на запрос как самих участников, так и федеральной и региональных систем образования, заинтересованных в разных форматах взаимодействия. Эксперты будут делиться профессиональным опытом и участвовать в оценке проектов и инициатив, а лидеры – развивать региональные сообщества, объединять педагогов и специалистов сферы образования, а также помогать в реализации проекта «Флагманы образования».

Конкурс в сообщество «Созвездие Флагманов образования» включал несколько этапов отбора. Участники выполняли конкурсные задания, проходили оценку надпрофессиональных компетенций и собеседование. В 2026 году в сообщество «Созвездие Флагманов образования» поступило больше 4 тысяч заявок.

Сообщество «Созвездие Флагманов образования» объединяет победителей, финалистов и активных участников проекта «Флагманы образования», которые реализуют собственные образовательные инициативы, делятся профессиональным опытом, становятся наставниками и развивают профессиональное сообщество в своих регионах. Представители сообщества ведут творческие мастерские для студентов, педагогов, управленцев и специалистов сферы образования, посвященные вопросам управления образовательными организациями, воспитательной работе, взаимодействию с родителями, наставничеству, проектной деятельности, использованию искусственного интеллекта и цифровых технологий, профессиональному развитию педагогов, профилактике эмоционального выгорания, командной работе и другим актуальным для профессионального сообщества темам. Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

«Участие липчан в профессиональном сообществе «Флагманов образования» – это открытая дверь для региона к лучшим практикам, проектам и идеям, реализуемым в стране в сфере воспитания подрастающего поколения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.