Вернисаж двух новогодних выставок стартует в Доме музыки в Липецке 8 декабря в 16:30. Одна из них – «Зимние истории». Живопись и графику представят члены Союза художников России Татьяна Жебылева, Нели Бурлей, Борис Борисов, Екатерина Григорьева, Наталья Дмитриева, художники Ирина Чемякина, Дмитрий Викулин, Владимир Дерябин, Татьяна Кузнецова.

Вторая – «Зимняя сказка» – это изделия декоративно-прикладного искусства. Их создали члены Союза художников России Елена Смолеевская, Светлана Пастухова, Елена Зинина, художники Ирина Чемякина, Людмила Люрис, Юлия Косарева и архитекторы Надежда Пехова, Марина Коврякова, Маргарита Трофимова, семья Дмитриевых – Владимир, Наталья и Татьяна.

В экспозиции представлены более 100 арт-предметов на новогоднюю тему: миниатюры, выполненные в различной технике, игрушки, керамика. И 27 картин – пейзажи, жанровые сцены, авторские зимние фантазии. Выставка продлится до 19 января 2025 года. Вход свободный.

«Новогодние каникулы – время, которое можно провести с семьей, отвлечься от суеты рабочих будней и, наконец, провести досуг культурно и познавательно. Замечательно, что Дом музыки помимо концертов и выступлений подготовил сразу две выставки, в которых приняли участие 19 художников из Липецка, Ельца и Воронежа. Причем Дом музыки, как и многие другие учреждения культуры региона, будет открыт для посещения на многодневных выходных»,– отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.