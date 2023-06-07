Две новые площадки появятся в ближайшее время у здания младшей школы в селе Красное. Одна – для подготовки и сдачи нормативов физкультурного комплекса ГТО. На ее строительство муниципалитет получил субсидию из федерального бюджета. Здесь будут установлены тренажеры, сделано удобное резиновое покрытие. Заниматься спортом смогут не только дети, но и взрослые. Здесь же планируют проводить единые дни сдачи ГТО района.

Вторая площадка предназначена для изучения школьниками правил дорожного движения. Ее финансирует районный бюджет. Дорожная разметка, шлагбаумы, светофоры, дорожные знаки, пешеходные переходы, перекрестки, остановочные павильоны и прочее – все будет сделано по правилам «большой дороги», только в миниатюре. Дети смогут не только проверять свои знания дорожной безопасности, но и принимать участие в тематических соревнованиях юидовцев.

Раньше на этом месте находилась хоккейная коробка. Год назад было принято решение переместить ее к корпусу школы на улице Газовиков, где недавно провели реконструкцию стадиона, сделали удобное футбольное поле, беговые дорожки. Там же расположилась отремонтированная хоккейная коробка, на которой уже минувшей зимой дети гоняли шайбу и катались на коньках. Словом, получился многофункциональный и всесезонный спортивный комплекс.

Как сообщили в районной администрации, две новые площадки станут подарком сельчанам на 95-летие муниципалитета. Их торжественно откроют в День села в конце июля. Также возле этой школы в этом году планируют установить памятник воинам спецоперации. Место выбрано потому, что оно расположено практически в центре села на одной из главных улиц. Кроме того, это способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения – школьники будут ухаживать и поддерживать чистоту у монумента.

«Сельские школы не перестают удивлять тем, какие они сейчас становятся после ремонтов, обновления материально-технической базы. Уровень учреждений не уступает городским. Особенно радует, что педагоги, руководители сельских школ – настоящие сподвижники своего дела. Они вкладывают душу в проекты, которые помогают повысить уровень их образовательных организаций, доказывают, что они нужны, и добиваются их реализации», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.