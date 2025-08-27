Две новые школы откроются в Липецке 1 сентября

Планами на предстоящий учебный год поделились в министерстве образования Липецкой области. Руководитель ведомства Дмитрий Демихов рассказал о нововведениях в ходе пресс-конференции для журналистов. Например, в новом учебном году снизится учебная нагрузка на школьников, вводятся единые стандарты обучения.

«Единые стандарты обучения включают поурочное планирование. Учителя будут работать по готовым утвержденным программам. Школы смогут адаптировать учебную программу, но с опорой на федеральные требования. Продолжится системная работа над снижением учебной нагрузки на школьников, четкое нормирование числа контрольных и проверочных работ», – отметил Дмитрий Демихов.

Глава регионального министерства образования напомнил, что в Липецке построены две школы на 1500 и 1225 мест. Капитально в области ремонтируются 10 школ и два детских сада.

«Качественная и современная образовательная среда – это фундамент будущего наших детей. Мы целенаправленно создаём условия, в которых школьники могут раскрывать свои таланты, а педагоги – работать с использованием новейшего оборудования. Строительство новых школ и капитальный ремонт существующих учреждений позволяют нам выводить качество образования на принципиально новый уровень», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Дмитрий Демихов сообщил, что оснащение школьных кабинетов по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)» стало возможным благодаря новому нацпроекту проект «Молодёжь и дети» по федеральному проекту «Всё лучшее детям». В 221 школе Липецкой области обновили оборудование. В перечне – более ста позиций.

Единые стандарты обучения включают поурочное планирование. Учителя будут работать по готовым утвержденным программам. Школы смогут адаптировать учебную программу, но с опорой на федеральные требования. Продолжится системная работа над снижением учебной нагрузки на школьников, чёткое нормирование числа контрольных и проверочных работ.

Министр образования региона Дмитрий Демихов отметил, что в регионе выстроена работа по поддержке педагогов. От 150 до 200 тысяч рублей единовременно могут получить в Липецкой области молодые педагоги, которые впервые трудоустроятся в школы, детские сады и учреждения СПО. Поощрение было разработано по поручению губернатора Игоря Артамонова. Выплаты в регионе с 2023 года получили уже 564 педагога. Также есть региональная и федеральная поддержка педагогов, которые работают в сельской местности, для классных руководителей, советников директора по воспитанию в школах и колледжах.

Первого сентября в регионе начнут работу школы, детские сады, колледжи, техникумы и учреждения дополнительного образования. В рамках подготовки к новому учебному году приняты 674 образовательных организации. К занятиям приступят около 127 тысяч школьников. Из них – около 11,6 тысячи первоклассников.