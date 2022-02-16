В УМВД России по г. Липецку обратилась 82-летняя местная жительница с заявлением о том, что две незнакомки обманом похитили у неё 123 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что по дороге в магазин на улице она встретила двух женщин. Одна из них вступила с пенсионеркой в диалог и сказала, что на неё наведена порча. Для избавления от проблем требовалось незамедлительно совершить специальный обряд очищения денежных средств от негативной энергии. Вторая незнакомка стала рассказывать, что именно такой ритуал помог ей недавно решить все проблемы со здоровьем.

Пожилая женщина поверила и впустила целительниц в дом. Там гостьи помогли хозяйке сложить деньги, соль и землю в платок, после чего отправились на улицу, где злоумышленницы совершили ряд манипуляций над свёртком, после чего он вернулся к владелице.

Вот только разворачивать его сразу гадалки не разрешили. Лишь спустя некоторое время пенсионерка открыла свёрток и обнаружила в нём купюры «Банка приколов».

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены личности двух женщин, причастных к хищению денежных средств у пенсионерки. Ими оказались 54-летняя и 40-летняя жительницы ближнего зарубежья. Известно, что одна из них ранее была судима за совершение аналогичных преступлений на территории соседнего государства.

Кроме того, установлена причастность злоумышленниц к ещё одному аналогичному противоправному деянию. Жертвой обмана стала 61-летняя местная жительница, которая после обряда снятия порчи лишилась 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.