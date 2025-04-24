Две поликлиники открылись в Липецком округе после капитального ремонта

В Боринском Липецкого округа и Сырском Руднике завершена масштабная модернизация медицинских учреждений, входящих в состав Липецкой районной больницы. После капитального ремонта, проведённого по поручению губернатора региона Игоря Артамонова, медучреждения начали работу в обновлённом формате, ориентированном на комфорт пациентов, оперативность и эффективность оказания медицинской помощи.

«Помню, как перед ремонтом люди жаловались на очереди в регистратурах, неуютные зоны ожидания перед кабинетами, старое оборудование. Всё мы приняли к сведению, из всего сделали выводы и всё переделали. В первую очередь, конечно, заменили коммуникации, окна, двери, проводку, полы. Фасады утеплили. Это база и это надёжность», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

В обеих поликлиниках сделали открытые регистратуры с электронной картотекой. Созданы просторные зоны ожидания с удобными диванами. Оптимизированы маршруты передвижения по поликлинике. Закуплено новое оборудование – современные стоматологические установки, компьютерный электрокардиограф для точной диагностики, маммограф для раннего выявления заболеваний.

«Мы не просто отремонтировали стены – мы изменили сам подход к организации медицинской помощи. Теперь важно, чтобы каждый пациент чувствовал заботу и получал лечение в комфортных условиях, – подытожил губернатор.