В ОМВД России по Добринскому району сообщили, что сейчас активизировались телефонные мошенники, действующие по сценарию «Ваш родственник попал в ДТП». Они звонят пенсионерам и под видом близкого родственника или сотрудника полиции просят крупную сумму денег.

Только за 21 августа в полицию обратились 2 человека, которые передали мошенникам 400 000 рублей.

Двум женщинам 71 и 72-х лет по телефону сообщили, что их родственники стали виновниками автомобильных аварий с потерпевшими.

Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили, что по вине внучки, а во втором случае племянницы, пострадали в ДТП женщины.

У пенсионерок потребовали передать деньги курьеру, который приедет за наличностью. Якобы, таким образом женщины помогут своим родственникам избежать уголовной ответственности.

Не созвонившись с близкими, потерпевшие передали мошенникам по 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют добринцам рассказать своим пожилым родственникам, как вести себя в такой ситуации.

При поступлении подобного звонка не нужно беседовать с неизвестным, впадать в панику и делать все, что он говорит. Прежде всего необходимо связаться со своими родственниками и убедиться, что все в порядке.

Ни в коем случае не перечислять и не передавать никому деньги. Пускать незнакомых людей в дом тоже не стоит. Если они настойчивы, необходимо вызвать полицию.