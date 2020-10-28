Две “Приоры” ночью столкнулись в Усмани

Ночью, около половины третьего, в Усмани произошло ДТП. На улице 1-й Елецкой столкнулись автоиобили “Лада Приора”. Одной управлял 23-летний парень, за рулем другой был 32-летний водитель (он получил травму и после оказания помощи был отпущен).

Предварительной причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

Выезд на полосу встречного движения – один из самых опасных маневров. Совершать его можно только в тех местах, где это разрешено ПДД, и только в том случае, если есть полная уверенность в его безопасности как для них самих и их пассажиров, так и для остальных участников движения, напоминают в Госавтоинспекции.