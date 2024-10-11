В районе села Тёплое Лебедянского района идет ремонт 5-километрового участка автодороги Липецк – Данков по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». «Липецкдоравтоцентр» устраняет сильные просадки, укладывает двухслойное покрытие, укрепляет обочины, обустраивает остановки, съезды и примыкания.

Автодорога Липецк-Данков – одна из самых оживленных и важных региональных магистралей. Она входит в опорную сеть, поскольку соединяет с областным центром два района с развитой промышленностью, а также является частью маршрута в направлении столицы. Такие трассы ремонтируют в приоритетном порядке. В этом году, помимо ремонта с 45 по 50 км, подрядчик отремонтировал пятикилометровый отрезок перед лебедянским перекрёстком большой картой.

Также в Лебедянском районе ремонтируется автодорога от села Тёплое в сторону пос. Сахарный завод. На протяжении 15,5 км уложили новое покрытие, укрепили обочины, нанесли разметку. Подрядчику осталось установить дорожные знаки.

Кроме того, завершается ремонт 2,5 км автодороги Мокрое – Трубетчино – Вязово – Лебедянь. Всего в этом году в Лебедянском районе по нацпроекту приведут в порядок 25 км региональных дорог, а также мост через Лебедянку в районе Больших Избищ. «За пять лет мы отремонтировали 2800 километров региональных дорог и до конца этого года обновим не менее 600 км трасс: федеральных, региональных, муниципальных. Улучшая качество дорожного покрытия, мы обеспечиваем безопасность и комфорт передвижения для всех жителей и гостей региона», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.