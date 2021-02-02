Данковская межрайонная прокуратура пресекла нарушения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Установлено, что администрации двух сельских поселений района заключили с индивидуальным муниципальные контракты на выполнение работ по созданию детских игровых спортивных площадок в с. Барятино и в с. Воскресенское.

Однако подрядчик не выполнил принятые на себя обязательства, нарушив сроки исполнения контрактов. В результате были нарушены права граждан, проживающих в отдаленном от административного центра населенном пункте, на проживание в условиях комфортной среды.

По результатам прокурорской проверки правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности) в виде штрафов на общую сумму более 110 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры спортивные площадки были сданы в эксплуатацию.