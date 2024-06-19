Почти 500 детей заехали в лагерь «Прометей» на первую смену. Она называется «Дело №1: Подкаст Прометея». Отряды-детективные агентства готовят видео-подкаст, который раскроет тайну похищения факела Прометея. Всего летом в лагере отдохнут 2000 детей, все смены имеют разную тематику. Впереди«Кибер-лето. Путешествие в Матрицу», «Арт-книга: волшебная графика», «Анимационный проект «Бумеранг времени».

К началу летней кампании 2024 построили крытый бассейн на 25 метров, три модульных корпуса с панорамными верандами, спортивную площадку с тренажёрами, турниками, столами для игр в шахматы и теннис, отремонтировали костровую на 2 тысячи мест, центральную площадь лагеря и построили новый пешеходный фонтан с подсветкой.

Восстановить «Прометей» решил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В 2022 году регион получил 500 млн рублей от правительства России за эффективную работу команды. Губернатор направил все средства на восстановление «Прометея». В этом году при поддержке «Росмолодёжи» построили молодежный образовательный центр, где есть коворкинг-зоны, образовательные аудитории, студия звукозаписи, конференц-залы – три этажа для творчества и развития.

«Лагерь «Прометей» обретает вторую жизнь. Это лагерь, который подарил счастливые мгновения детства нескольким поколений липчан. Мы делаем всё, чтобы не просто восстановить его, а сделать лучше. Современнее и уютнее. На это потребуется еще немало времени, сил и средств. Будем расширять возможности лагеря, скоро станет площадкой для проведения крупных мероприятий, в том числе окружного и федерального масштаба»,– сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.