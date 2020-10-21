Две женщины из Добринского и Грязинского районов умерли от COVID-19

В Липецкой области зарегистрированы ещё две смерти пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончались женщины из Добринского и Грязинского районов. Одной из них было 53 года, второй – 45 лет. Число умерших от коронавируса в регионе на сегодняшний день составляет 62 человека.

Обе умерших находились на стационарном лечении. У каждой была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирунсой инфекцией. Лечение 53-летней пациентки из Добринского района осложнялось гипертонической болезнью и наличием у женщины патологии сердечно-сосудистой системы. 45-летняя женщина из Грязинского района страдала хронической патологией сердечно-сосудистой системы, хроническим заболеванием лёгких и выраженным метаболическим синдромом.

Обе смерти констатированы на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.