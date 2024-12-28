Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в запуске движения по мосту на Восточном обходе Липецка. Это завершающий участок кольцевой автодороги между Казинкой и трассой Липецк-Грязи.

«Теперь вокруг Липецка есть полноценная окружная трасса. Она разгрузит дамбу водохранилища и улицы областного центра – транзитному транспорту больше не нужно будет проезжать через город. А для резидентов ОЭЗ «Липецк» это удобный и быстрый выход на федеральные магистрали. Так что новый мост – это ещё и плюс в копилку инвестиционной привлекательности региона», – прокомментировал губернатор региона Игорь Артамонов.

Строительство второй очереди Восточного обхода областного центра стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В 2023-2024 годах возводили 360-метровый мост через Матырское водохранилище, а также строили двухполосную дорогу от переправы до грязинской трассы.

У путепровода разные виды опор – для мелководной и глубоководной частей переправы. А мостовое полотно имеет плавный изгиб, обусловленный рельефом. Переправа оборудована системой водосбора с фильтрацией сточных вод для защиты водоёма от загрязнения.

На четырёх километрах автодороги и 1,5 километра съездов с дорожной развязки в месте пересечения с трассой Липецк-Грязи толщина покрытия составляет почти метр – песчаный подстилающий слой, геосетка, щебень и три слоя асфальтобетона. До укладки этих слоёв подрядчику пришлось выполнить ещё и большой объём незапланированных земляных работ: почти по всей длине объекта меняли грунт основания на глубину до 3,5 метра. Природный оказался тиксотропным: он разжижался при механическом воздействии.

На подъезде к мосту в Казинке сделали пешеходный переход и дорожки к нему. На переправе и в черте населённого пункта вдоль новой дороги смонтировали линию освещения. На другом берегу участок стыкуется с отрезком Восточного обхода, построенным в 2020-2022 годах. Это ещё восемь километров новой дороги до трассы Орёл-Тамбов и две транспортные развязки – в местах пересечения с федеральной трассой и с дорогой на Ярлуково. Общая длина второй очереди Восточного обхода – почти 12 километров. Общая стоимость строительства – более 3 млрд рублей. Это самый крупный дорожный проект региона за последние 10 лет.