Завершается капитальный ремонт моста вблизи райцентра Становое. Переправа находится на трассе, ведущей в Лебедянь. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Старую переправу пришлось разобрать до основания, настолько сильно она была изношена. На её месте возвели новый мост, отвечающий современным требованиям грузоподъемности и безопасности. В частности, установили восемь дополнительных свай.

Запустить движение по мосту планируют в ближайшие недели. Затем подрядчик разберёт временную дорогу, после чего можно будет снова перекрыть шлюзы, чтобы вернуть пруд, который пришлось спустить на время ремонта.

«На берега этого пруда приезжают отдыхать многочисленные гости. Он вернётся на прежнее место, а пейзаж станет ещё более живописным», – отметили в областном управлении дорог и транспорта.

Всего в этом году в Липецкой области обновляют 21 мост. «Липецкая область – регион с передовыми промышленностью и сельским хозяйством, у нас увеличивается количество туристов и вместе с развитием этих сфер растёт транспортный поток. Во всех районах мы стараемся сделать дороги качественными и безопасными, ежегодно выполняя большие объёмы ремонтов, в том числе обновляя мосты и приводя их в соответствие с современными требованиями», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.