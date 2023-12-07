Капитальный ремонт 100-метрового моста через реку Становая Ряса в центре Чаплыгина по улице Советской завершён. Его провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик – липецкая компания «ДСУ-7» – перестроил и усилил дополнительными стойками существующие опоры, смонтировал новые пролётные строения, мостовое полотно, систему водосбора с фильтрацией сточных вод, укрепил конусы. На берегу строители возвели три подпорные стенки из бетонных блоков и георешеток между слоями засыпки. На мосту установлены прочные композитные перила, а пешеходная зона отделена от проезжей части не только барьерным ограждением, но и экранами из поликарбоната, которые защитят прохожих от брызг из-под колёс. Срок службы обновлённого моста составит не менее 50 лет, срок гарантии на несущие конструкции – 8 лет.

Напомним, что до начала работ по капремонту подрядчик построил три дополнительных сооружения: временный объездной мост в районе улицы Клубной, пешеходный мост по улице Школьной и металлическую эстакаду для трубы напорной канализации, которая раньше крепилась на опорах переправы. Временный мост оказался удобен местным жителям, его решили не демонтировать.

В целом в этом году в Липецкой области обновляли 21 переправу, чаплыгинский мост – один из самых крупных проектов. На девяти сооружениях работы продолжатся в 2024 году. «Темпы строительных и ремонтных работ на дорожных объектах Липецкой области последние несколько лет впечатляют. Надеемся, что обновлённые участки будут надежными и прослужат долго», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.