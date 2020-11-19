Движение трамваев №1 и №5 в Липецке 20 ноября ограничат на два часа из-за опиловки деревьев

В связи с проведением работ по опиловке деревьев в районе перекрестка с круговым движением ул. Краснозаводская и ул. Металлургов 20 ноября с 11.00 до 13.00 движение трамваев маршрутов №1 «Центральный рынок – ДП 6» и №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» будет временно прекращено на участках трамвайного пути «ул.Краснозаводская – ЛТЗ – пл.Металлургов».

В период проведения работ движение трамваев маршрута №1 будет осуществляться по двум схемам: «Центральный рынок – 21 микрорайон» и «ДП 6 – ул.Чехова». Трамваев маршрута №5 по схеме «Кольцо 9 микрорайона – 21 микрорайон».

После завершения работ движение трамваев будет осуществляться согласно действующим расписаниям, сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка.