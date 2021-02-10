11 февраля, с 9:45 утра движение трамваев №№1 и 5 будет временно приостановлено на участках трамвайного пути «21 микрорайон – ул. Краснозаводская» и «ул. Краснозаводская – ЛТЗ – пл. Металлургов». Это связано с проведением плановых работ специалистами «Липецкгорсвета» на электросетях в районе остановочного пункта «ул. Краснозаводская».

– Отключение произойдет только на трамвайных сетях и не затронет расположенные рядом дома, все работы мы завершим уже после 13:00, – рассказал и.о. директора «Липецкгорсвет» Павел Звонарев.

Как отметили в городском департаменте транспорта, обслуживание трамваев №№1 и 5 будет осуществляться без изменения количества подвижного состава по схемам:

№1 «Центральный рынок – 21 микрорайон», «ДП 6 – ул.Чехова»;

№5 «Кольцо 9 микрорайона – 21 микрорайон».

Подробную информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.