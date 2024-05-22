В Добринском Центре культуры и досуга прошел второй муниципальный слет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Это молодой проект, охвативший огромное количество детей со всех уголков нашей Родины, которые разделяют его ценности. Среди основных целей движения — качественное образование, участие в культурной жизни, волонтерство, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, развитие экологических проектов и туризма, охрана природы. Быть первым — значит учиться новому, стремиться достигать своих целей! Быть первым — значит идти впереди и вести за собой. Быть первым — значит выдвигать идеи, реализовывать планы, делать мир лучше, добрее, совершать открытия и подвиги. Быть первым — значит творить и открывать.

За год для участия в проектах Движения Первых было привлечено более тысячи молодых добринцев, они собрали 550 книг в дар ровесникам Донбасса, в рамках празднования 95-летия Добринского района организовали тематические площадки, разбили «Аллею благодарности» в честь своих наставников, приняли участие в региональном чемпионате по оказанию первой медицинской помощи, сформировали свой совет, выбрали его председателя. Почти двести девчонок и мальчишек, членов движения, побывали в Москве на ВДНХ, на выставке-форуме «Россия».

Районный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», впервые проведенный в Добринском лицее, стал образцом массовости. Команда из гимназии имени Макаренкова в средней возрастной категории отлично показала себя на региональном этапе игры. В июне лицеисты будут представлять Липецкую область на окружном этапе соревнований.

Участников встречи тепло приветствовала заместитель главы муниципалитета Галина Демидова. Она выразила уверенность в том, что молодые люди, собравшиеся в этот день на слет, станут лучшей версией себя, достойными наследниками великих дел, которых отличает стремление к победе и нежелание останавливаться на достигнутом.

Второй муниципальный слет начался (и это становится хорошей традицией) с вручения паспортов молодым людям, достигшим 14-летнего возраста. Для получения новых паспортов и памятных подарков юношей и девушек пригласили на сцену.

По завершении торжественной церемонии сюда поднялись ребята, добившиеся больших успехов в учебе, спорте, творчестве, добровольчестве. Они — бесспорные лидеры у себя в школах, пользующиеся заслуженным авторитетом у своих товарищей. Парней и девушек приняли в ряды Движения Первых. Текст символической клятвы прочла добринская лицеистка Полина Кучева, неоднократная победительница муниципальных и региональных соревнований, активная участница творческих конкурсов и научно-практических конференций.

В ходе слета заслуженные награды получили наставники ребят: Ирина Леонтьева, Раиса Михайлова, Наталия Кудинова, Ольга Двуреченская, Надежда Ярикова, Нина Макеева и Анастасия Чернышова. Они каждый день дарят свое время, душу и сердце детям. Самых активных участников Движения Первых в этот день также ожидали подарки. Встречу завершил массовый флешмоб.