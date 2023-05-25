В минувшую пятницу в Добринке состоялось открытие местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»

Под звуки марша учащиеся лицея №1 п. Добринка вносят флаги Российской Федерации, Липецкой области и Добринского района. Звучит Гимн Российской Федерации.

— Поздравляю всех нас с открытием местного отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых»! — приветствовал собравшихся заместитель главы Добринского района О.Н. Малыхин. — Рад, что это движение набирает обороты и у нас. Заряжайтесь идеями сами и заряжайте ими других! Удачи!

Под аплодисменты зала он вручил сертификат об открытии местного отделения его председателю Татьяне Ивановне Бахтиной.

Заведующая отделом образования И.М. Немцева напутствовала учащихся:

— Будьте всегда в движении! Будьте всегда первыми!

Знаменательно, что именно 19 мая во всех образовательных учреждениях района открыты первичные отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Ведь в этот день 101 год назад была создана самая многочисленная и самая долговечная детская организация — пионерская.

Об этом говорила в своем выступлении главный редактор «Добринских вестей» Т.В. Шигина.

— Желаю вам, ребята, чтобы новая организация, объединив в своих рядах самых талантливых и инициативных девчонок и мальчишек, стала для вас школой жизни и вы, как и люди старшего поколения, спустя годы, с гордостью говорили: «Как здорово, что мы участвовали в этом движении».

Т.И. Бахтина, используя слайды, подробно рассказала участникам мероприятия о новом молодежном проекте.

Дополнила ее информацию Е. Распопова, участвовавшая во Всероссийском съезде «Движение первых» и принимавшая непосредственное участие в пленарном заседании, где определялись цели, идеология будущей организации, ее название.

— Я верю в то, — отметила Елизавета, — что каждый из нас добьется большого успеха в будущем. Дерзайте! Творите! И не бойтесь пробовать что-то новое.

На правах председателя Т.И. Бахтина представила собравшимся членов совета местного отделения «Движения первых», который является коллегиальным исполнительным органом. Ими стали: глава района А.Н. Пасынков, сама председатель Т.И. Бахтина, начальник отдела образования И.М. Немцева, заместитель начальника отдела культуры, спорта, молодежи и социальной политики администрации района А.В. Чернов. методист центра «Ритм» Е.А. Соболева, директор лицея №1 п. Добринка Т.М. Селиванова, учащаяся того же лицея К. Майорова, заместитель директора Усманского колледжа А.С. Устюгов, педагог-организатор гимназии с. Ольговка Н.А. Дроздова, учитель истории и обществознания СОШ №2 п. Добринка Л.В. Симонова.

В завершении мероприятия прозвучал Гимн молодежи в исполнении учащихся лицея №1 К. Майоровой и В. Гавриловой.

Обращаясь к присутствующим юношам и девушкам, Т.И. Бахтина сказала:

— Впереди нас ждет плодотворная работа на благо нашей Родины. Помните: все ваши идеи и инициативы будут услышаны и поддержаны. В добрый путь!

Справка

В апреле 2022 года ученица одной из школ г. Севастополя Д. Красовская обратилась к Президенту Российской Федерации В.В. Путину с предложением создать движение, объединяющее всех детей России.

Эта идея была поддержана и уже в декабре в Москве состоялся первый съезд Российского движения детей и молодежи, на который были делегированы школьники из всех регионов России. Более 1400 ребят собрались тогда в столице нашей Родины.

В числе 13-ти делегатов Липецкой области в работе этого молодежного форума приняла участие и Елизавета Распопова — учащаяся лицея №1 п. Добринка.

Именно на этом съезде были намечены основные цели и задачи движения, пути его развития. Как отметил в своем обращении к делегатам съезда В.В. Путин, создана эта организация для самореализации молодежи, поддержки ее инициативы, развития ответственности.

Участники «Движения первых» — ребята от 6 лет до момента окончания школы или колледжа.