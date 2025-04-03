Двое липчан стали блогерами-амбассадорами всероссийского проекта

Амбассадоры Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» появились в Липецкой области. Это полуфиналист второго сезона Наталья Толстых и победитель третьего сезона Владимир Лепетюхин. Для начинающих авторов и новых участников «ТопБЛОГа» они станут проводниками в мир медиа.

Наталья Толстых в 2017 году стала тревел-блогером, быстро освоила алгоритмы соцсетей и стала востребованным SMM-специалистом в бьюти-сфере и политике. Будучи самоучкой, она регулярно повышает свою квалификацию на крупных проектах и форумах, таких как «Суровый Питерский SMM», «Полит SMM», форум ШУМ и мероприятиях Росмолодежи. С 2023 года Наталья является резидентом проекта «Инсайт Люди». Сегодня автор возглавляет пресс-службу министерства молодежной политики Липецкой области и Молодежного парламента при Липецком городском Совете депутатов. Ее миссия — научить молодежь грамотно входить в медиапространство, развивать личные аккаунты и продвигать социальные проекты без репутационных рисков, а также формировать у детей экологичное медиапотребление. В блоге Наталья в формате лайфстайл делится информацией о значимых молодежных событиях и мероприятиях Липецкой области и рассказывает о возможностях на всероссийском уровне.

Второй амбассадор Владимир Лепетюхин доказал значимость в качестве официального представителя проекта в регионе в прошлом году. Он активно развивал блогерское сообщество, делился опытом и вдохновлял участников. Липецкий дизайнер создает развлекательные и познавательные анимационные истории семейного формата в канале «Привет, это Кот». Блогер стремится к тому, чтобы его проект объединял вокруг себя всю семью, как программа «Спокойной ночи, малыши». Владимир смог объединить в своем блоге больше миллиона подписчиков. Как амбассадор «ТопБЛОГ», он выступает участником, экспертом и спикером крупных федеральных событий, например, просветительского марафона «Знание», фестиваля Таврида.Арт, Всемирного фестиваля молодежи.

Амбассадоры «ТопБЛОГ» появились в 34 регионах России. Это не просто блогеры, а настоящие лидеры мнений, которые в своих субъектах будут прокачивать медиаактивность, объединять сообщество креативных авторов и вдохновлять других. Кандидаты прошли серьезный отбор: подготовили видеовизитку и творческое задание, прошли тестирование и собеседование. Свои силы попробовали больше 500 блогеров. Их всех объединяет важная миссия – через цифровые платформы продвигать традиционные ценности, создавать социально значимый и ответственный контент. Общая аудитория амбассадоров охватывает десятки миллионов подписчиков.

Уже этой весной стартует пятый сезон проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Амбассадоры станут навигаторами в мире блогинга: будут проводить встречи и мастер-классы для увлеченных жителей своих регионов, участвовать в форумах и медиафестивалях, запускать блогерские проекты. Они помогут широкой аудитории увидеть перспективы, найти мотивацию и уверенность в собственных силах. Сильнейших пригласят на закрытые мероприятия, в блог-туры и на большой Медиафорум «ТопБЛОГ».

В настоящее время все жители России могут подать заявку на образовательный трек «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ», который даст базовые знания в мире блогинга. Заявку можно подать на официальном сайте проекта. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на поиск, обучение и развитие талантливых и увлеченных авторов и создание социального контента, синхронизированного с повесткой современной России.

«Блогеры в современном мире могут оказывать значительное влияние на общество, вдохновлять и обучать свою аудиторию. При этом их деятельность – во многом проекция настроений в обществе. Чем позитивнее повестка – тем лучше жизнь. Липецкие амбассадоры – жизнерадостные и оптимистично настроенные ребята», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.