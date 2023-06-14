Два руководителя предприятий Липецкой области вошли в топ-100 II Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Это генеральный директор ПАО «Грязинский культиваторный завод» Александр Исаков и учредитель и исполнительный директор предприятий группы компаний «Техноресурс» Павел Завражин.

Александр Исаков в должности генерального директора «ГКЗ» с 2020 года. По данным отчета Ассоциации Росспецмаш, предприятие уверенно занимает первое место в России по производству плугов оборотных. В 2022 году ПАО «ГКЗ» заняло первое место в областном публичном конкурсе по качеству, стало участником национального проекта «Производительность труда» и набрало самый высокий балл по Липецкой области среди предприятий-участников. При непосредственном руководстве Александра Исакова на предприятии реализовано два стратегических проекта: «Увеличение выпуска плугов оборотных» и «Организация выпуска новой импортозамещающей дисковой бороны «Витязь». Руководитель предприятия много внимания уделяет совершенствованию методов управления предприятием, его передовому техническому оснащению. Кроме того, с 2018 по 2021 год Александр Исаков являлся главным экспертом региональных чемпионатов «Молодые профессионалы. Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Павел Завражин руководит компанией «Техноресурс» с 1999 года. Основные направления деятельности – производство и реализация технических газов, криогенных жидкостей, в том числе медицинского кислорода. Недавно в компании провели масштабную модернизацию производства – закупили российское оборудование для хранения сжиженных газов и новый комплекс по производству сварочной смеси. В результате объем производства вырос на 120%, а ассортимент выпускаемой продукции с применением газовых баллонов большого объема расширился. В 2021 году Павел Завражин получили лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения. Благодаря компании «Техноресурс» в наиболее напряженное время ковидные госпитали Липецкой области ни дня не оставались без кислорода. Ежедневно в медучреждения Липецкой и других областей поставлялось более 20 тонн кислорода в сутки.

II Всероссийская Премия «Молодой промышленник года» еще продолжается. Топ-100 – это только первый отборочный этап. Лауреатов определяла комиссия профессорско-преподавательского состава Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации из 600 человек. Специалисты оценивали проекты по комплексу критериев, среди которых инновационность и технологическая новизна, экономические перспективы, социальная значимость, объем персонального вклада участника. В ближайшее время экспертное жюри назовет 10 победителей Премии. На этот раз состав жюри открывает заместитель председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В числе экспертов – представители органов власти, руководители крупнейших промышленных предприятий, первые лица общественных организаций.

«Оба кандидата очень достойные. Они многое делают для своих предприятий и экономики региона. Хочется пожелать им удачи и на этом конкурсе. Победа еще раз подтвердит все их заслуги перед областью и страной в целом», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.