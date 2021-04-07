Прокурор Левобережного района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного уничтожения чужого имущества.

По версии следствия, ночь на 1.12.2020 обвиняемые, 1997 и 1996 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений облили бензином рекламный баннер, размещенный на одном из киосков на пл. Мира, и подожгли его при помощи зажигалки.

Погодные условия помешали огню распространиться.

Несмотря на то, что поджигатели попытались скрыться, они были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. З ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, с причинением значительного ущерба).

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.