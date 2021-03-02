Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух подростков 16-ти и 17-ти лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, 21 декабря 2021 года 16-летние подростки, возвращаясь из школы, договорились о хищении автомобиля «ВАЗ – 2106», принадлежащего 28-летнему жителю Липецка. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, а автомобиль не оснащен противоугонной сигнализацией, подростки подобрали ключ в имеющейся у них связке и открыли водительскую дверь. Замкнув контакты замка зажигания, подростки похитили указанный автомобиль. Управляя им поочерёдно, они пригнали его и оставили недалеко от места своего жительства с целью дальнейшего распоряжения им по своему усмотрению. В результате противоправных действий фигурантов собственнику автомобиля причинен ущерб в сумме 35 тысяч рублей.

О произошедшем владелец автотранспортного средства сообщил в правоохранительные органы. В результате следственно-оперативных мероприятий похитители были установлены. Факт кражи автомобиля зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, при просмотре записи потерпевший опознал похитителей, которые оказались его знакомыми. Уже на следующий день автомобиль был возвращён его владельцу.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления подростки признали и раскаялись в содеянном. В установленный законом двухмесячный срок следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.