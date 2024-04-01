Первый покус клещом в Липецкой области в 2024 году зарегистрирован 21 марта. На начало апреля по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратилось уже два человека. Клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Это подтверждается результатами ежегодного мониторинга. Клещевой энцефалит на территории Липецкой области не циркулирует.

В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится в трех лабораторий, расположенных в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области (Липецк, ул. Гагарина, 60-А, телефон: 27-70-19), Липецкой областной клинической инфекционной больнице (Липецк, ул. Космонавтов, 37А, телефон: 33-43-56, 33-43-48), Липецком областном кожно-венерологическом диспансере (Липецк, ул. Марины Расковой, 18, телефон: 55-90-40).

Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей. Обрабатывать одежду следует специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства не следует наносить на кожу. Одежду нужно носить правильно: заправлять брюки в носки, водолазку – в брюки, защищать голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводить регулярно осмотры для обнаружения клещей.

Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области информирует, что экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить, как можно раньше, в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.

По итогам сезона 2023 года в медицинские организации с покусами клещей обратилось 4089 человек, в том числе 1774 детей в возрасте до 17 лет (43,4%). Для исследования доставлены 3536 клещей (86,5%). По результатам исследований пораженность клещей составила 19,7%.

«В Липецкой области ежегодно проводятся обработки от клещей огромных площадей, в том числе парков, пляжей, детских лагерей. Это делается, чтобы снизить вероятность нападения клещей. Но граждане тоже должны соблюдать меры профилактики и, конечно же, следовать рекомендациям специалистов, если клещи все же укусили», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2024 году акарицидные обработки запланированы на площади 950 гектаров. Особое внимание будет уделено местам отдыха и массового пребывания людей (летние оздоровительные учреждения, в том числе детские, парки, лесопарковые зоны, пляжи, стадионы, садоводческие кооперативы, кладбища).