Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних подростков, обвиняемых в совершении девяти эпизодов краж на территории города Грязи и села Двуречки. В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы по ч. 1,2,3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище и жилище).

По данным следствия, в 2020 году двое подростков совершили серию краж как с территорий домовладений, так и незаконно проникнув в частный дом, где, воспользовавшись отсутствием хозяев, действуя с целью личной наживы похитили электроинструменты. Также незаконной добычей фигурантов стали радиаторы, отопительные приборы, мотоблок, автомобильный прицеп. Кроме этого подростки похитили три отечественных автомобиля с целью их разборки на запчасти. Однако это им не удалось, так как при хищении «ВАЗ – 2105» они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Потерпевшими по уголовному делу признаны восемь жителей Грязинского района, которым фигуранты причинили ущерб на сумму боле 300 тысяч рублей. При проведении обысков по месту жительства обвиняемых обнаружена часть похищенных вещей, которые возвращены владельцам.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений подростки признали и раскаялись в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточно доказательств их вины, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция вменяемой фигурантам статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.