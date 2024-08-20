Ремонт внутриквартальных и междворовых проездов в МЖК и в 9 микрорайоне Липецка будет проведён за счёт областного бюджета. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале. «В Липецке приведём в порядок дороги во дворах ещё двух микрорайонов. Как и в предыдущий раз, мэрия выбирала по количеству обращений жителей. Здесь их много», – написал глава региона.

Напомним, ямочный ремонт дорожного покрытия дворовых проездов в Липецке стартовал в июле. В настоящее время работы ведутся в историческом центре, в 26 микрорайон подрядчики зайдут в ближайшие дни. Дороги придомовых территорий в 27 микрорайоне уже обновлены.

«Продолжим привлекать управляющие компании к ремонту в 9 микрорайоне и МЖК. Им по программе «Ремонт двора» компенсируют 90% затрат. Не только за ямочный ремонт – за опиловку деревьев, ремонт детских площадок», – отмечает Игорь Артамонов.