Торжественное мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления, состоялось вчера в городе Грязи. В зале присутствовали представители всех районов региона. Собравшихся поздравил первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко. В приветственном слове он поблагодарил муниципалитеты за плодотворную работу и помощь военнослужащим и их семьям.

В ходе мероприятия были вручены награды. В первых рядах чествовали участника СВО из города Грязи Михаила Мохова. В зоне спецоперации Михаил командовал мотострелковой ротой танкового батальона. Был тяжело ранен в бою, но продолжил защищать товарищей и Родину. Позже на минном поле Мохов получил тяжёлое ранение позвоночника, прошёл долгий период реабилитации – врачи поставили офицера на ноги. Сегодня Михаил Мохов был награждён Почётным знаком «Во славу земли Липецкой».

В настоящее время в Липецкой области 312 муниципальных образований, в которых трудятся почти три тысячи служащих. Лучшие из них получили награды — почётные грамоты и благодарности губернатора Липецкой области, благодарственные письма правительства региона и благодарности областного Совета депутатов. В числе тех, кого приглашали на сцену – главы Мазейского и Тихвинского сельсоветоа Николай Тимирев и Александр Кондратов.

После завершения торжественной части на территории грязинской школы №4 вместе с главами муниципалитетов принял участие в разбивке аллеи городов и районов Липецкой области из 26 лип. В ряду молодых деревьев есть саженец «Добринский район».