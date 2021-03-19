Не смотря на то, что чемпионат страны по волейболу в самом разгаре, тренерский штаб сборной России начал комплектование состава на международный сезон.

Приглашение в национальную сборную от Всероссийской федерации волейбола получили и в волейбольном клубе «Липецк».

В список попали бомбардир ВК «Липецк» Ирина Капустина (Сазонова) и диагональная Валерия Горбунова. Для спортсменок это дебютный вызов в первую команду страны.

Главным событием сезона сборных станут Олимпийские игры в Токио. Волейбольный турнир пройдёт с 25 июля по 8 августа. Ранее, с 25 мая по 20 июня, в итальянском Римини состоятся матчи «Лиги наций». А после Олимпиады российскую команду ждёт чемпионат Европы.