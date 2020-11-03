Двух жителей Талицкого Чамлыка подозревают в автоугонах

В конце сентября 2020 года в Добринке произошло несколько угонов автомобилей. По этим фактам в ОМВД России по Добринскому району возбуждены два уголовных дела.

В ходе расследования установлено, что оба преступления совершили два жителя с. Талицкий Чамлык 1999 и 1979 годов рождения, ранее не судимые.

Выяснилось, что автомобили, которые преступники пытались угнать, были припаркованы возле частных домов с незапертыми дверьми и с оставленными в замке зажигания ключами, это упростило задачу злоумышленникам.

Оба преступления были совершены в ночное время на территории районного центра. В настоящее время проводится расследование.

Согласно санкции статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору), преступникам грозит до 7 лет лишения свободы, говорится в сообщении ОМВД России по Добринскому району.